據大陸中央氣象台網站消息，受強冷空氣影響，預計5日8時至10月6日20時，江南大部分、西南地區東部、華南北部、青海北部和東部等部分地區，將先後降溫4至6℃，局地降溫幅度可達8℃以上。5日清晨的氣溫0℃線位於山西北部、河北北部、北京北部、遼寧南部一帶。

而5至6日，四川盆地東北部、陝西東南部、河南南部、湖北北部、蘇皖中北部等地也或出現有中到大雨，甚至局地暴雨現象。

根據中新網報導，在江淮江南江漢也有明顯降溫：受冷空氣影響，5日5時較上日5時相比，河南西部、湖北、蘇皖南部、上海、浙江北部、江西北部、湖南等地降溫8至14℃；河南、湖北中部、湖南北部、江西北部、蘇皖中北部、山東東部和半島地區及內蒙古東部、東北地區等地部分地區出現6到8級陣風。

此外，四川重慶等地出現較強降水：4日8時至5日6時，四川東北部和南部、重慶北部、陝西中南部、湖北西北部、河南中西部、安徽北部及雲南西部、海南島等地出現大雨或暴雨，四川南充和達州、重慶開州區、海南昌江等局地大暴雨（100～203mm）；上述地區最大小時降水量40至75mm，海南昌江局地85至106mm。