新北市三重日前發生警方將路過民眾誤認為通緝犯，結果將對方痛打一頓的事件，受害者黃姓男子今(5)日早上與民代開記者會控訴新北市長侯友宜對此不聞不問，並要求警政署出來面對；三重警分局今早也緊急召開記者會回應，表示侯友宜市長在議會總質詢期間，便已接獲報告，當時指示警察局務必澈底調查真相，後續也要持續關懷黃男。

三重警分局副分局長許清事表示，在事發當下，第一時間已由副分局長在新聞媒體面前公開向黃男以及社會大眾道歉，2名涉及這起事件的員警也主動函送新北地檢署偵辦，並從重記過調職，所長也連帶處分，靜待司法調查結果後再行議處，絕不姑息庇縱。

針對有民代批侯友宜對此不聞不問，而且也要求警政署出來面對；許清事說，侯友宜市長在總質詢期間接獲新北市警察局長黃宗仁報告後，立即指示警察局務必澈底調查真相，若警察做錯了，同仁有錯一定要認，該移送就要移送，絕對沒有寬待的空間，後續也要持續關懷黃民，積極協調後續事宜。

他指出，另外警政署署長黃明昭也非常重視本案，在9月26日已指派督察室主任張榮興也在新北市警察局長黃宗仁陪同到場向黃男致意，表達關懷和絕對會秉公處理的立場。

許清事強調，新北警方從事發至今已向黃男關懷慰問9次，當事員警並已於09月29日主動至調解會申請於10月12日進行調解，希望能盡速取得當事人諒解，達成共識和解。

三重警打人事件發生於9月20日，三重警分局永福派出所有2名員警在當日晚間著便衣，在竹圍街175巷32弄10號前埋伏欲抓捕有毒品、竊盜、槍砲通緝犯李姓男子，結果誤將經過的黃男認作該名李姓通緝犯，雙方發生衝突後黃男被打到遍體麟傷，直到他被逮回派出所後，警方才驚覺抓錯人，當下立刻向黃男致歉後送往醫院醫治。

事後2名員警各記過1次，並函送法辦，而該所所長負連帶責任申誡2次。