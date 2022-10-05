台大公衛學院教授陳秀熙團隊提出「類地方流行」模式。（圖取自新冠肺炎科學防疫園地）

新冠肺炎疫情走向輕症化，不少國家已逐漸恢復正常生活。公衛學者指出，目前許多國家都對確診者隔離天數進行調整，面對大流行到地方流行的轉型期，即「類地方流行」時期，台灣在未來這4個月內，可依疫苗接種、投藥情形調整輕症者居隔天數。65歲以下施打疫苗者，可隔離3天即可，但若是65歲以上未打疫苗、未使用抗病毒藥物者，則隔離天數應拉長至14天。

台灣在大流行轉型成地方流行之時，將面臨冬季呼吸道疾病流行期 （2022年10～12月以及2023年1～2月）。為適應這段轉型期間，台大公衛學院教授陳秀熙團隊提出「類地方流行」模式，以兼顧新冠肺炎、流感疫情，輕症個案居家隔離天數的調整就是其一。

公衛學者林庭瑀指出，研究團隊以施打追加劑、未施打追加劑感染後的病毒量變化進行評估，發現施打追加劑者感染3天後，高達95％病毒量達到極低狀態，未施打者則需等到7天。至於輕症長者， 從輕症變為中症多會在2～4天後發生，6天前都有可能性，而輕症到重症則約需4天，因此建議縮短施打疫苗年輕族群的居隔天數，拉長65歲以上長者的居隔天數。

陳秀熙表示，為達到精準居家隔離，可以65歲的年齡作為區分，再進一步分成施打疫苗、未施打疫苗者，以及使用抗病毒藥物、未使用抗病毒藥物者；若為65歲以下施打疫苗者，可隔離3天即可；未施打疫苗者若用藥可隔離5天、未用藥則隔離7天；

至於65歲以上，或慢性病、免疫力低下的輕症個案，陳秀熙表示，有施打疫苗且使用抗病毒藥物者，可隔離5天，未用藥則隔離10天；而未施打疫苗的長者及高風險個案，若用藥可隔離7天，未用藥則需拉長隔離天數至14天。

陳秀熙表示，由於高達6成的人都屬於65歲以下、施打疫苗者，若縮短隔離天數至3天，對於醫療等各行各業的人力而言很重要，有助經濟復甦，而長者、高風險族群拉長隔離天數，也能減少中重症風險。

除調整隔離天數，陳秀熙表示，面對「類地方流行」時期，密切接觸者若有施打雙價次世代疫苗或第4劑者，亦可將「0＋7」政策轉為「0＋0」；未施打追加劑者，可從原本的「3＋4」轉為「0＋7」。

另一方面，由於50～64歲及65歲以上族群中症趨勢持續上升，陳秀熙認為應省思抗病毒藥物的使用，擴大開放至50～64歲族群，以免由輕症變成中症，同時也須考慮雙價疫苗全面開放至18歲以上成人，提高社區免疫保護力。口罩方面，則建議解除口罩令（除公共場所、大眾運輸、大型集會場所），鼓勵「口罩自主」政策。