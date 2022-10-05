紐西蘭央行周三宣布升息50個基點，為連續第5度大舉升息2碼，將其官方現金利率提高至3.5%，創下7年新高。該央行並表示，隨著央行竭力降低過熱的通膨，未來的日子可能更痛苦。

此為12個月以來，該央行第8次調升利率。

考量龐大的物價壓力，紐西蘭央行決策委員會甚至在會議上就是否應升息75個基點進行激辯，但最終仍決定升息50個基點。

紐西蘭央行總裁Adrian Orr在聲明中表示，委員會一致認為，繼續收緊貨幣環境以維持物價穩定並盡可能維持就業，仍是合適之舉。聲明中指出，紐西蘭的核心消費者物價通膨仍然過高，且勞動力資源稀缺。

此番超鷹派的說法，與前一日澳洲央行轉向鴿派的立場形成鮮明對比。紐西蘭元急升0.9%，報0.5782美元，而兩年期交換利率（Swap Rate）上漲6個基點，報4.51%。該利率在周二大跌25個基點，創下2001年以來最大單日跌幅。

澳洲央行周二僅升息25個基點，並表示其基準現金利率在短期內急速拉升，現在是時候放緩升息步伐。

市場認為紐西蘭央行在11月會議上再次升息50個基點的可能性超過60%，並預期其官方現金利率在升至4.5%到頂。

紐西蘭第二季通膨年率達到7.3%，創下30年新高，且料將進一步升高。這個人口只有500萬人的國家向來缺工嚴重，雖然國門已經解封，但移民情況尚未復甦，其失業率目前為3.3%，仍然接近歷史低點。