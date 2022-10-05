匯豐銀行宣布提供融資予英商萊特人力資源顧問台灣分公司，以支持該公司的業務成長計畫；萊特公司將從英國匯豐銀行獲得500萬英鎊的綠色融資，並從台灣匯豐銀行獲得150萬美元的綠色服務貿易融資，用以支持萊特公司在台灣本地和國際市場的成長和擴張計畫。

英商萊特是一家專注於再生能源領域人才招聘的英國公司，其業務在近幾年迅速成長，萊特公司將利用本次融資獲得的資金，以及匯豐銀行的全球網絡來支持其不斷成長的業務。萊特表示，需要一個全球性的銀行合作夥伴，能夠了解該公司的具體融資需求，並提供公司業務發展所需的靈活性，同時為全球各地的子公司提供支持，特別是在台灣市場。

英國匯豐銀行為萊特公司提供量身定制的綠色融資以支持萊特的營運資金，並使萊特能夠在全球多個地區加速獲得資金。此外，匯豐台灣提供150萬美元的綠色服務貿易融資，以支持萊特公司在台灣的發展。

匯豐台灣銀行工商金融事業處負責人蕭仲程說明：「風電產業正在台灣蓬勃發展，並逐漸成為經濟成長的新引擎，離岸風電同時是台灣提高能源效率的主要工具之一，其中的關鍵便是綠領人才的招募；匯豐台灣很榮幸持續為國際再生能源招聘公司提供獨特的綠色服務貿易融資，這是我們第三度承作綠色服務貿易融資，期望協助離岸風電產業鏈在台灣扎根。」

萊特公司成立於2017年，總部設在英國，自2019年以來萊特公司規模成長了三倍，並將業務擴展到全球多個地區。萊特公司專注於再生能源領域的人才招募，特別是在離岸及陸地風電、太陽能、綠色氫氣和電動汽車充電領域。