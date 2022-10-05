2022國際自由車環台公路大賽第4站在高雄盛大展開，國內外自由車好手從228和平公園出發，挑戰長達155.6公里的賽道，高雄市長陳其邁5日也到場為選手們加油打氣。（洪浩軒攝）

2022國際自由車環台公路大賽第4站在高雄盛大展開，國內外自由車好手從228和平公園出發，挑戰長達155.6公里的賽道。（洪浩軒攝）

2022國際自由車環台公路大賽第4站在高雄盛大展開，國內外自由車好手從228和平公園出發，挑戰長達155.6公里的賽道。（洪浩軒攝）

2022國際自由車環台公路大賽第4站在高雄盛大展開，國內外自由車好手從228和平公園出發，挑戰長達155.6公里的賽道，最後回到起點完賽，高雄市長陳其邁5日也到場為選手們加油打氣，他強調此次高雄站的路線結合「山海河港」，相信選手們在競賽過程中會發現高雄的美麗，也希望能將冠軍留在台灣。

此屆國際自由車環台公路大賽有5站賽事，分別為台北市站、桃園市站、浪漫台三線站、高雄市站、屏東縣站，共吸引26國職業好手來台參賽。高雄站從228和平公園出發，沿途行經高雄流行音樂中心、鳳山、美濃、六龜、旗山、田寮、阿蓮，隨後沿著台一線回到起點完賽，高雄站賽道全長共155.6公里。

陳其邁表示，高雄站賽道包含山海河港，有上山又下海，可說是變化最多、難度最高、挑戰性最多的地方。他相信藉由該路線的規畫，可以讓全球喜愛國際自行車比賽的觀眾以及此次參與賽事的選手看到高雄的美麗。

陳其邁指出，這次共有26國、超過120位選手齊聚在熱情的港都，希望選手們在比賽之餘，也能夠體驗台灣高雄的熱情、友善，他特地到場替所有選手加油打氣，當然也希望台灣隊可以把冠軍留在台灣。