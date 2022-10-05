台北市長柯文哲日前受訪，對於民進黨台北市長參選人陳時中自評自己擔任疫情指揮官的成績85分、疫苗採購90分，怒嗆「去死吧」，還自稱「勇於認錯、拒絕改過、繼續失言」，陳時中今受訪感嘆，「他活到這個年紀，大概也改不過來」。

此外，國民黨台北市長參選人蔣萬安昨天表示，未來若有任何人敢欺負台灣，絕對拚性命輸贏到底。民進黨台北市長參選人陳時中今表示，有進步是好事，「希望他能說到做到，大家都會檢視」。

對於被柯文哲還嗆「去死吧」，無黨參選人黃珊珊也在一旁微笑。陳時中表示，當一個市長，用這樣的話語，其實是顯露自己沒有口德而已，對選戰沒有幫助；這個防疫分數是指全民防疫成果，是大家一起努力的。

至於蔣萬安則砲轟表示，防疫成績應該問死者家屬；陳時中說，這種尖酸刻薄的話，只有蔣萬安講得出來，全世界有死亡的人數大家都悲痛，在死者上面做文章不道德。

陳時中今到北投市場掃街拜票，有不少支持者高喊市長好，有一婦人見到陳時中，突然激動抗議、高喊下台。據了解，黃珊珊日前到北投市場掃街時，該婦人也到場抗議。

至於被問到，因為辦不辦雙城論壇與柯文哲的言詞交鋒，陳時中表示，沒有要求大家去挑釁，政府也說得很清楚，不躁進不挑釁，大家都要秉持原則顯露風骨就好。