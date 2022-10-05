「王惠美擔任立委的時候，伯立歐不是她的選區，就這樣從立委一路幫忙到縣長，四處拜託義賣與募款，令人感動！」小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛表示，彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會「伯立歐家園」前後花了11年時間募款籌措經費，前2年受疫情衝擊，導致計劃嚴重停滯，所幸王縣長積極協助，才能得以順利動土，讓身障者有一處安心養老居所。

彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛小時候遇到喜樂阿嬤，改變他的一生，他發願打造身障者專屬長照機構「伯立歐家園」，讓偏遠地區弱勢共善共老。(圖/截取自YouTube)

58歲的陳忠盛回憶，他出生雲林偏鄉貧困家庭，幼時小兒麻痺高燒，他家根本沒錢治病，也沒錢購買支撐器材，8歲以前只能在地上爬行，直到在二林喜樂保育院遇到「喜樂阿嬤」，供他吃住、他讀書，也提供輔具讓他能夠站起來。

陳忠盛理事長成立彰化第一座庇護工場─愛加倍工場，幫助身障者自食其力。(圖/截取自YouTube)

陳忠盛長大後成為藥師，18年前創立協會附設愛加倍工場，成為彰化第一座庇護工場；11年前他有感許多身障者年過半百，因此發願募款打造身障者專屬長照機構「伯立歐家園」，伯立歐為小兒麻痺Polio音譯，讓偏遠地區的弱勢，能夠共善共老。

「王縣長真的像大姐一樣，比我們還要急！」陳忠盛笑說，以前縣長還是立委的時候，我們明明不同區，她竟然就跨區跑到我這裡幫忙募款，一直關心喜樂小兒麻痺關懷協會。

後來要蓋「伯立歐家園」，有一次與縣長閒聊到募款狀況落後直言「唉唷，這麼慢怎麼行！」就開始打電話。後來幫我們找藝術家、插畫家，找場地義賣他們的作品，還找了彰化企業家共襄盛舉。

「看到他們募款這麼慢，我真的很急ㄟ！」王惠美表示，她先生天生行動派，覺得善事要愈多人做愈好，於是靠人脈請大家幫忙。也因此，飛絡力電子公司的楊奕強博士，加入伯立歐顧問團並擔任團長。

「當初縣長要幫忙募款的時候，第一個想到的就是楊博士。楊奕強雖然是企業總經理，但更讓人津津樂道的，是他樂於助人的態度。也因為他的加入，我們募款才稍稍起色。」聊到楊奕強博士，陳忠盛理事長有滿滿的感謝。

飛絡力電子公司的楊奕強博士(左)受彰化縣長王惠美感召，加入伯立歐顧問團並擔任團長，扛起募款重任。(圖/截取自YouTube)

楊奕強表示，陳忠盛這份堅持真的不簡單，從身障者的角色轉化成為關懷者的角色，他知道那種痛，所以願意為弱勢打拼。這種痛我們雖然沒經歷過，但站在他的角度想，你也會想站出來幫忙打造「伯立歐家園」。

原本以為有縣長、企業家與藝術家等各界幫忙，伯立歐應該是水到渠成，沒想到這2年缺工缺料，1200坪基地原規劃1.6億工程費，結果一下子增加了3000多萬，還好縣長又扮演臨門一腳，積極邀請各界捐款，才讓伯立歐於2022年4月底順利動工。縣長王惠美歡迎鄉親或全國民眾踴躍捐款，一百元不嫌少，幫助伯立歐家園早日建造完成，讓中部貧困弱勢家庭有個依歸。

陳忠盛強調，要感謝的人真的太多，這11年來我們走過許多艱辛的路，好在這條路上有許多貴人相助，感謝他們不離不棄、一路相挺，未來「伯立歐家園」完工後，還有更多路要走，也期盼大家能夠繼續支持，一起為身障弱勢者打造友善安生之家。(彰化縣政府廣告)