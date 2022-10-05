小小廚神Liya監製的金飯糰「香腸炒飯飯糰」和「少一杯蛤蜊飯糰」，即起可在全家便利商店與台灣虎航機上餐吃到。（台灣虎航提供／陳祐誠傳真）

台灣10月13日起入境檢疫鬆綁為0＋7，旅遊業全面迎接客運回溫，台灣虎航機上餐點持續推陳出新，除由小小廚神Liya特製的2道全新機上餐外，今再宣布短程航線還能選購Liya監製的全家便利商店金飯糰「香腸炒飯飯糰」和「少一杯蛤蜊飯糰」，提供虎迷更豐富美味的餐點選擇。

台裔女童Liya贏得第8季《小小廚神美國版》冠軍，在比賽中多次以台味料理獲得評審團肯定。台灣虎航邀請Liya合作，將其在比賽中獲得好評的2道料理食譜進行改良後，推出「Liya特製蜜汁腿排佐米粉」和「Liya特製甜酸蝦佐核桃鳳梨炒飯」的全新機上餐之外，現繼續推出由Liya監製，與全家便利商店聯手合作的新口味金飯糰搬上飛機。

此次由Liya監製的全家金飯糰，精選高規格且優質的台灣米，特別以全新的圓型飯糰系列呈現，清楚分明的米粒，除了視覺更添份量和飽足感，並配合秋令時節，推出「香腸炒飯飯糰」、「少一杯蛤蜊飯糰」2種口味。

香腸炒飯飯糰使用醬香炊飯拌炒洋蔥、香腸丁、炒蛋、培根及蔥花，再加入少許白胡椒提味；少一杯蛤蜊飯糰則以蛤蜊醬香飯搭配炒蛤蜊，並添加三杯要素中的米酒及醬油，且少了麻油讓口味更爽口。

2款口味還原道地台式風味，Liya於監製過程中也讚不絕口、大力推薦。台灣虎航表示，自開航以來，一直致力於推廣台灣美食特色並將其融入機上餐，本次攜手Liya與全家便利商店跨界推出三方聯名產品，目的就是希望讓民眾可以更容易在全台超過4100間的「全家」店舖購得，隨時品嚐飛機上也吃得到的美味。

台灣虎航指出，即日起Liya監製的「全家」金飯糰除在全台「全家」店舖販售之外，也可以在台灣虎航官網上訂購（https：／／bit.ly／3PJSciS）。