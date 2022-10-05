綽號「小黑」的張錫銘因皮膚黝黑得名，如果不是走上江湖不歸路，應該在東山鄉柳丁園裡工作。東山鄉逞狠鬥勇出了名的有藍炎祥、詹龍欄，在全台道上呼風喚雨，看在張錫銘眼裡，早就不想待在柳丁園了。

張錫銘小學功課就不好，愛玩出名，當時地方角頭蘇木林，是唯一沒有出外闖蕩的道上人士，蘇木林遭逢情變被潑硫酸，留下視弱後遺症，外出不方便，張錫銘成了他的跟班，騎機車載蘇木林到處溜躂。

磨蹭久了，吃香喝辣場面看多了，張錫銘萌念自闖一片天地，民國84年2月間，張錫銘與夥伴李政洲相偕到新營交流道「東方酒店」尋歡作樂，對酒店服務不滿意，叫出經理林慶益，當頭一槍斃命。

張錫銘時年27歲，踏入社會的第一步就是如此血腥，註定路子愈走愈邪門。當時詹龍欄已經在道上闖出名號，後來越獄脫逃返回東山鄉山區藏匿，張錫銘像磁吸一般主動投靠。詹龍欄偷渡大陸被押解返台，張錫銘身分躍升，由手下變為首腦。

張錫銘犯下的案件絕大多數集中在民國93年，這一年至少作案10數起，每一件都震撼治安，引起警政高層正視，「代表作」為綁架和欣少東楊尚書，重火力轟炸南市鄭進富開設的國光當舖，以及93年7月26日，與警方在大寮爆發槍戰，雙方互相駁火數千發子彈，當時現場指揮官就是現任新北市長侯友宜。。

槍戰當天，張錫銘一副悍匪姿態，引人側目，著黑色系服裝、抽黑色包裝「都彭」品牌香煙，以及隨時隨地長槍不離身，成為他的特色。不想當小弟的張錫銘，惡由膽邊生，自我炒作成為全台知名的犯罪分子，變成治安公敵，警方大舉突圍，張錫銘在槍口下濺血就縛，戳穿了虛擬的神勇。