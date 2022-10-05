台北巿寸土寸金，因此出現不少格局奇怪的房子，一名網友日前PO出一間捷運南京復興站附近的出租套房，一個月租金1萬2500元，裝潢漂亮、採光好，但有人發現致命缺點，套房的馬桶竟設房間裡且正對著床，讓大家看傻「住在廁所裡？」

馬桶前面就是床，跟監獄格局一模一樣。(翻攝自台北租屋、出租專屬社團)

一名網友日前在臉書「台北租屋、出租專屬社團」刊出一間位於中山區的6樓電梯套房，鄰近捷運南京復興站，房間約6坪，月租1萬2500元，含管理費、水費、網路和第四台，電費每度5元，強調可代收垃圾、擁有獨立衛浴、生活機能良好。

但仔細一看，該套房全新的現代裝潢風格中，竟然把馬桶設在淋浴間外，且沒有隔間，馬桶前面就是床，等於是在床旁邊大便，淋浴間也沒有門，只用浴簾取代。

這樣廁所馬桶與房間打通的格局，讓不少網友嚇呆，紛紛留言：「監獄廁所都有隔一個矮牆，都裝潢這樣了，怎麽連一個矮牆都捨不得給」、「這什麼豪華監獄風」、「第一次看到廁所裡有床」、「我只看過開放式廚房，沒想到親眼看見開放式衛浴了」、「名副其實的睡廁所耶」、「高級監獄耶，馬桶直接在旁邊，還要12500元」。