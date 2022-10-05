根據大陸交通運輸部所發佈資料，截至2021年底，全大陸的沿海港口已建成10萬噸級及以上深水航道超過90條，讓大陸的深水航道總體規模已居世界首位。其中10個國際樞紐海港全部有通航15萬至20萬噸級集裝箱船舶的深水航道，連同大連、唐山、青島、寧波舟山、湛江、湄洲灣等港口也已具有通航40萬噸散貨船舶的深水航道。

根據央視報導，除了「深水航道」發展外，「深水航路」的建設也在加快推進。兩者有何具體分別，簡單說來，航道是指內河、湖泊等內陸水域中可供船舶通航的通道，以及內海、領海中經建設、養護可以供船舶通航的通道；航路則主要是利用現有的水域資源，經過海事等部門進行專業探測水深和分析通航條件後供船舶往來的通道。

實際上，近10幾年來，大陸渤海灣港口建設速度和規模迅猛遞增，擴建30萬噸級及以上超大型船舶靠泊碼頭，提升靠泊船舶的噸位等級，降低運輸成本，是各港口的優先選擇。探索打通渤海超大型船舶深水航路成為當務之急。

而近日載運39.02萬噸礦砂的「遠津海」輪乘潮通過渤海中部新航線，安全靠泊河北曹妃甸港礦石碼頭，這標誌40萬噸級巨輪進出渤海深水航路新通道的成功打通。