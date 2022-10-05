民進黨台北市長參選人陳時中節目專訪被問到對於「雙城論壇」的態度，陳時中怒嗆台北市長柯文哲，「身為市長應要向國際、中國釋出台灣的態度，若什麼都沒做，應該要被譴責。」對此，柯文哲今反問，陳時中就說清楚講明白，如果你選上就「立刻停辦」。

柯文哲說，他辦了8屆雙城論壇，哪項違反規定，就限縮在市政上面來說，該講也講了；他也喊話陳時中，「如果你當市長參選人，你辦不辦先回答？」；柯文哲直言，「陳時中你就明白講清楚，選上就立刻停辦，有本事就講清楚。」