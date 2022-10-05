展望未來中澳關係，澳洲前駐華大使芮捷銳（Geoff Raby）表示，澳中關係開始出現一些復蘇小萌芽，呼籲10月後兩國可以考慮結束2年多來的貿易戰，以便為澳中元首在11月舉行的二十國峰會（G20）期間舉行雙邊會晤鋪路，有助進一步打破澳中關係的僵局。

芮捷銳近日在《澳大利亞金融評論報》網站撰文指出，工黨政府上台後緩和前任政府的好戰態度，並在評論中國和雙邊關係時表現出可讚的節制。那麼，問題是如何進一步復甦這段關係，進而繼續朝著更正常的關係推進。部分挑戰在於，坎培拉的一些人不希望看到這發生。

芮捷銳呼籲，雙方都應該考慮如何在10月之後有所動作。一個辦法是，澳洲結束在世貿組織就中國限制澳出口產品提起的訴訟，以換取中國同意將貿易恢復到2020年之前的水準。

他強調，這將提供一些前進的動力，也許足以讓兩國領導人在二十國集團峰會期間舉行雙邊會晤。如果澳中有前進的意願，這是可以做到的。外交是在保證國家利益時去解決難題的藝術。澳外長呼籲恢復外交，並要求恢復外交貿易部作為政府核心的地位。