2022年進入10月，每個人的運勢也出現轉變。運勢命理網站《靈匣網》提醒，10月雙子座、處女座、天秤座、天蠍座、水瓶座會被很強的行星推動，所以只要行動就會有所收獲，若躺平反而容易焦慮、不舒服、煩躁、易怒，因此做好計劃、調整心態，是你們10月的重要課題。

▍雙子座

守護星「水星」的順行，讓雙子座再度活躍起來，內心的困惑逐漸找到答案，此外火星仍順行在雙子座，這股能量將推動你去做事、嘗試、奮鬥，此時若停在原地或躺平，反而會讓你覺得非常不舒服，難以安靜下來，總是覺得自己應該做些什麽，所以不妨嘗試投入自己喜歡的事物，並從中尋求快樂、輕鬆的感覺。

▍處女座

10月2日水星在處女座恢復順行，讓處女座的思路變得清晰許多，若能多走動，或表達清楚自己的需求與想法，運勢也會順暢一些，此外23日土星順行後，多做事還有助於提升你的工作效率，吸引一些靠譜的貴人來到你身邊，如果10月什麽事情都不做，不僅之前的內耗很難清除，就連困惑也難以消散，若想找到解答，就必須付諸行動。

▍天秤座

10月星群聚集在天秤座，顯示天秤座會非常醒目，帶有活躍、積極的氛圍，在這樣的狀態下，你是很難閒下來的，不妨多向外抓住一些機會，有望實踐個人發展，甚至提升個人魅力，而且9日冥王星順行後，你將再度意識到如何調整家庭或居家狀態，因此10月要有一些實際的調整、行動，才能讓你有更穩固的歸屬感，展現更好的狀態。

▍天蠍座

10月天蠍座忙著做計劃，以及關注個人身心發展，根本沒有時間躺平，因為25日日食發生在天蠍座，再加上星群也將陸續進入天蠍座，顯示你即將進入一個閃耀、忙碌的階段，不妨藉日食機會為自己設定全新目標，準備迎接一個嶄新的自己。

▍水瓶座

10月23日土星在水瓶座順行，水瓶座忙著將之前的體悟付諸實行，可能是去修正一些問題，或是重新梳理系統、穩定結構，甚至考慮一些長遠的計劃，雖然有些挑戰很辛苦、困難，但你必須迎難而上，才能把握住一躍而上的機會，明年回頭看，你會非常感謝此刻不躺平的自己。