由於新冠疫情降溫，加上慢慢鬆綁抗疫限制，日本9月服務業PMI(採購經理人指數)創7月以來最高。不過，製造業卻一蹶不振，跌至4月以來最低。

美元強勢升值下，日圓匯價頻創24年新低，不過，日本打算藉著低匯率來吸引國際旅客，同時也將遊日觀光的年收益提高到最少5兆日圓，約345.2億美元起跳。

經季節因素調整後，au Jibun銀行日本9月服務業PMI，從8月49.5大幅增至52.2，超過景氣榮枯點50大關。日本政府計畫從11日開始鬆綁邊境管制，包括取消每日入境人數的上限規定等。

日企擔心能源與原物料上漲的成本壓力，專家學者認為，日本取消入境觀光限制有助日本各地經濟成長。至於日圓大幅走貶，導致輸入性通膨大增，所以需要大批觀光客來提升當地景氣。

至於混合服務業以及製造業數據來計算的日本綜合PMI，也是從8月49.4增至9月51。不過，製造業PMI卻又走低，並下滑至50.8，來到3月以來最差位置。