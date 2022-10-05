針對吳子嘉散布沈慧虹「求官」謠言，沈慧虹競辦日前對吳提告，前新竹市長林智堅5日在臉書發文，強調沈慧虹謹守分際、遵守職場倫理，也都清楚說明柯文哲找她的時間點和談話內容，並反問柯文哲，有必要為選舉說謊，甚至放任幕僚或名嘴去抹黑沈慧虹嗎？

林智堅5日在臉書發文，指沈慧虹到底是被挖角還是求官，他該說些公道話。林智堅說，沈是謹守分際、遵守職場倫理的好夥伴，每次受到柯市長的邀約，也都會說明談話內容，因此他知道每次柯文哲找她的時間點，以及大致談話內容。

林智堅也揭露，第1次是在2016年，蔡壁如致電沈慧虹徵詢接任台北市交通局長意願，第2次是在2017年，沈與柯文哲、蔡壁如在北市府市長室會面，再度邀請沈任北市的交通局長。第3次是2021年1月3日，沈慧虹與柯文哲、黃珊珊會面，最後1次則是今年3月，黃珊珊電詢沈慧虹，有無意願到北市府任參事。

但基於對新竹這塊土地的感情，加上肩負許多重大建設的責任，林智堅說，沈慧虹都選擇跟團隊打拼到最後。林智堅稱許沈是專業、謙遜、樸實的公務人員，雖對選舉不那麼熟悉，但從徵召到現在105天是倒吃甘蔗。

林智堅也回想兩人首度在高鐵站摩斯相遇，問沈慧虹對公道三的看法，充分感受到沈對交通的熟稔，當下就決定要沈任交通處長。他也以2016年沈慧虹把鞋子借給記者的往事，說明沈慧虹，溫暖、貼心有同理心。

林智堅最後也說，好的人才就像沈慧虹一樣，可遇不可求，應彼此珍惜，他也想問柯文哲，可理解求才若渴的心情，但有必要為選舉說謊，甚至放任幕僚或名嘴去抹黑、攻擊，明明也高度欣賞及認同的沈慧虹？並強調，選舉是一時，珍惜每個緣分，才是做人的道理。