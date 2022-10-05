俄烏戰爭爆發後，歐洲能源危機變得更為嚴重，德國政府為了確保秋冬能源供應穩定，先是將能源巨頭Uniper國有化並砸80億美元（約新台幣2千億）增資，近期更傳出德國有意為能源商SEFE提供數十億歐元的額外擔保，展現積極捍衛能源穩定度的企圖心。

路透社報導，兩名知情人士透露，德國政府將為SEFE提供額外的擔保，以期待SEFE能夠順利履行與天然氣供應商VNG的大合約，SEFE過去是俄國國營天然氣公司Gazprom的子公司Gazprom Germania但戰爭發生後，被德國接管進而改名。

其中一位知情人士表示，最快本周就能確定額外擔保計畫，但雙方還在進行談判，可能還有變化，另有消息指出，如果德國可以提供擔保，並支持德國國有銀行KFW為SEFE提供貸款，這筆錢就能讓能源商進入市場購買天然氣。

俄羅斯為了反制歐洲發動的經濟制裁，從限制能源出口下手，目前主要的天然氣運送管線北溪一、二號已經停擺，上周管線又遭人破壞，整體運氣量驟降，不僅年底馬上遇到挑戰，明後年也有能源問題需要解決。