美國國務院政軍局區域安全及軍備轉移辦公室主任的克雷希（Laura Cressey）在美台國防工業會議上表示，有鑑於台灣面臨的威脅，美方須加速軍售交付。國防部長邱國正今天表示，預計今年底就可以交付「精準、機動、遠程射程」軍購項目。

國防部對美軍購29套海馬斯火箭系統，可執行遠距精準打擊，射程可達300公里，原先預計2024年交付。

克雷希是美台國防工業會議2002年舉辦以來，首位出席致詞的國務院政軍局官員。《中央社》報導，克雷希在會議中表示，有鑑於台灣面臨的威脅，美國須加速軍售交付；此外，美國多年來鼓勵台灣採取不對稱戰力策略，但不會拒絕台灣添購範疇外軍備，會持續支持台灣維持平時軍事活動所需的能力。

民進黨立委王定宇詢問，我方是否跟美方討論哪些項目要提早交付？邱國正回應說，細節不便在這邊說明，但是基本上有幾個原則，「精準、機動、遠程射程」，今年就會陸陸續續交付。

至於在不對稱戰力之外的項目，邱國正也說，很多裝備平常巡弋、任務執行一定要用到，這些都包含在裡面，大部分是作業維持項目。