儀隊藉由「雙十隊形」緬懷先烈犧牲奉獻精神。（葉家瑋攝）

國軍聯合樂隊暨三軍儀隊將在今年國慶大會上，進行序幕表演，今天（5日）樂儀隊在憲指部進行彩排訓練，雖然現場突然下起陣雨，但演奏及操槍仍順利完成。

國軍聯合樂隊是由國防部示範樂隊及陸、海、空軍樂隊編成，這次樂隊帶來多首自創曲，首先進場的曲目《捍衛進行曲》便是由陸軍樂隊李錚治中士所創作，特別結合今年國慶主題設計，樂曲磅礡浩蕩，展現全民捍衛國土決心。其它曲目包括《衛國進行曲》、《幸福藍圖進行曲》都是李錚治的創作曲。

接在樂隊後進場的是三軍儀隊，儀隊藉由「雙十隊形」緬懷先烈犧牲奉獻精神，其中一段表演，儀隊在沒有音樂的伴奏下，以拍槍動作配合踏步轉身，及靠腿聲為節奏，呈現多層次的原地間槍法，展現儀隊隊員團體默契，及勤訓精實的訓練結果。

雖然表演進行中，天空中開始飄起小雨，雨勢一度變大，但沒有影響樂儀隊操演，包括拋槍、隊形變換等都順利完成。