新北市長選戰進垃圾時間，民進黨新北市長參選人林佳龍屢屢質疑爭取連任的現任是長侯友宜連任後，將落跑參選2024總統。「侯家軍」新北市議員參選人呂家愷今也在國民黨記者會上反問林，落選新北市長後要落跑回中央政府哪個位置？

呂家愷表示，林佳龍若承諾輸了之後不會落跑進中央內閣，會以新北市民身分蹲點感受侯友宜施政有多好，歡迎林4年之後再出來拚新北市長這個位置。

呂家愷也諷刺，林佳龍就是「落跑型」參選人，2018年在連任台中市長失利，就進中央內閣任交通部長；去年4月因太魯閣號事故後下台，原本要選台北市長，選不到才來選新北市長，7月才入籍新北市，對新北市完全不了解，

國民黨今開記者會，批林佳龍是「迷路型、落跑型、抹黑型」參選人。文傳會副主委葉元之表示，林就是「口水龍、林假龍」，沒有準備，每天在說講假話，提出新北大翻新口號是假的，過程也是選假的，不認真到一直把新北市地名搞錯。

葉元之舉例，林佳龍說新北市要大翻新，但他之前當台中市長就沒有把台中翻新，所以爭取連任時輸了當時仍是挑戰者的現任台中市長盧秀燕21萬票；林當交通部長也沒有把交通部翻新，所以發生重大交通事件下台。

葉元之也提到，林佳龍現在說侯友宜緊張、害怕與林選情差距愈來愈近，擔心重蹈2014年前新北市長朱立倫爭取連任時覆轍，所以侯開始打冷戰，根本胡說八道，若林講得是真的，侯友宜不想重蹈覆轍，應打熱戰。

葉元之說， 2014年朱立倫就是打冷戰，結果讓支持者不出來投票，再加上大環境影響，最後才只有險勝，現在林佳龍講話邏輯與判斷只有幼稚園等級。葉表示，侯這次動作比上次朱立倫快，9月成立競選辦公室，半個月前也已辦造勢大會。

葉元之也提到，林佳龍政治力介入質疑侯友宜警大博士學歷，抹黑無所不用其極；現在說被打壓借不到板橋第一運動場，事實是半年前林還在爭取進黨提名參選台北市長選舉，當然借不到，一切都是選假的，只會噴口水。

呂家愷說，民進黨與林佳龍陣營一直在質疑侯友宜連任後，2024要不要選總統？但林才應該誠實說明，選輸新北市長後下一個位置要落跑回中央政府哪個位置？以及屆時到中央後，要提出什麼樣的政策來跟新北市府合作？

另一「侯家軍」的新北市議員參選人戴湘儀也揶揄，離家龍不知道方向該往哪走，到底要帶新北市民去哪？恐怕會在新北巷弄迷失？屢屢把新北市講成台北市，總統蔡英文到新北輔選造勢，也把新北市長講成台北市長。

戴湘儀舉例，林佳龍把新北市板橋區與蘆洲區搞混；把相差64公里的水湳洞十三層與八里十三行搞混，還把八里十三行博物館多一行；把捷運中和新蘆線中的新莊站與輔大站東西錯置，連捷運站位置都搞不清楚，如何讓新北交通大順暢？