香格里拉集團（Shangri-La Group）旗下8家大飯店的顧客資料庫日前傳出遭駭客竊資，駭客在今年5月至7月之間竊取客戶個資，在這段時間內，正好美中日澳等國6月在新加坡香格里拉飯店舉行「香格里拉對話」且為中澳高層2年以來首次會晤，安全會議召開前期間與資料遭竊的區間重疊，造成國安機密洩漏風險。

根據澳洲《ABC News》5日報導，香格里拉集團個資遭竊影響範圍，包括新加坡，以及香港、台北、清邁和東京的8間飯店。香格里拉集團本週向顧客發函致歉，表示在2022年5月至7月期間，1名手法老練的駭客繞過資安系統，但未被發現，並非法竊取了來賓資料庫。

由於駭客竊資期間，新加坡香格里拉飯店正好在舉行「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會議（ASC），澳洲國防部對此證實，並已了解香格里拉酒店的資料外洩事件，目前澳洲國防部正與該集團合作，了解此事件對於澳洲參與對話的國防高層有多少影響。當時澳洲由國防部長馬勒斯（Richard Marles）、國防軍總司令坎培爾（Angus Campbell）率領國防高層與會。在安全會議期間，馬勒斯會見了中國外長魏鳳和將軍，這是中澳2國自2020初開始外交冰點以來的首次高層接觸。澳洲國防部表示，國防部將與任何可能受影響的人員合作，盡可能降低風險。