桃園市八德和蘆竹國民運動中心接連傳出缺失，挨批是「豆腐渣」、「綠豆渣」工程，桃園市長鄭文燦5日市政會議強調：「桃園市政府沒有豆腐渣工程！」斥外界用民粹語言否定桃園在公共工程的努力，對市府團隊也不公平，直指選舉易被誇大，大原則是有缺點趕快修，修好再釐清是使用單位還是營造單位負責。

鄭文燦說，選舉期間市政不休息，但有時會有個別工程缺點成為選舉話題，向市府各局處喊話：「不要怕改正！」桃園歷來一致做法就是大小缺點都列管，且逐步改正中，尤其使用單位營運幾年後都會發現缺點，各單位要按照列管缺點內容好好改進，讓民眾或同仁環境更好。

鄭文燦說，有涉及民眾使用的部分，如果有使用單位跟原來營建單位意見不一致，為了避免民眾使用權益受影響，原則上先修再說，主管機關可委託工務局或自辦，修好再由工程爭議小組裁決，釐清哪個單位負責，再從保固金扣除，常見營造說使用單位問題、使用單位說營造問題，「有缺點就趕快修好！」，強調使用後有發現大小缺點很正常，初驗、複驗到使用後的一系列壓力測試，各單位都要把缺點列管一一完成，務實處理每項缺點。

「桃園市府沒有豆腐渣工程！」鄭文燦說，全市升格來完成上千項重大工程，也得了非常多的獎項如金質獎、國家卓越建設獎，從工程會多次評鑑結果就知道，桃園市府工程品質比過去好非常多，不諱言選舉會被誇大，強調主動發掘改善的問題，各單位要明確回答外界疑慮，他也斥外界用民粹語言否定桃園在公共工程的努力，對市府團隊不公平，市民大多對公共工程品質和設計都給予肯定。

「選舉後再完工啟用也沒關係！」，鄭文燦也提到，11月26日就要投票，但他沒有給各單位時間壓力，不必趕工，像A22站站體已經完成，正在營運前準備測試，表定12月到1月測試，桃捷公司不要有時間壓力，事情做好最重要，他提醒，各單位提出的竣工啟用時間表，如果覺得時間太急迫可以調整，不諱言希望準時完成，但完工測試發現有缺點，請務必先改進。