年底九合一大選逼近，高雄市長選戰除民進黨籍現任市長陳其邁尋求連任、國民黨徵召智庫執行長柯志恩參戰外，還有無黨籍的曾尹儷與鄭宇翔，共4人登記參選。網路媒體今(5日)公布一份最新民調資料顯示，陳其邁支持度53.9%、柯志恩支持度31.3%、曾尹儷支持度1.6%、鄭宇翔支持度0.9%。

根據《ETtoday新聞雲》今公布最新高雄市民調結果顯示，相較前次（2022年7月）調查，陳其邁支持度略為下滑1.7%、柯志恩支持度提升4.7%，儘管陳其邁與柯志恩支持度差距由前次29.0%縮減為本次22.6%，但兩人仍具有明顯差距。

候選人看好度方面，66.5%高雄市民看好陳其邁當選2022高雄市長，20.4%看好柯志恩，僅1.0%看好曾尹儷、0.4%看好鄭宇翔。候選人喜好方面，高雄市民對陳其邁的喜好度為45.3%、討厭度為25.1%；對柯志恩的喜好度為30.9%、討厭度則為18.0%；至於對曾尹儷、鄭宇翔兩人，不喜歡也不討厭的評價均達九成以上。

《ETtoday民調雲》於9月28日至30日，針對20歲以上的高雄市民進行「2022高雄市長選情調查」，回收有效樣本數1,143份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.9%。