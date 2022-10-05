築間餐飲集團受惠疫情趨緩帶動餐飲市場反轉復甦，配合展店效益挹注，2022年第三季營收衝上12.4億元新高，累計前三季營收達約31.75億元。展望後市，集團目標年底前再新展30家店，可望為第四季營運增添動能，朝明年底登錄興櫃目標持續邁進。

築間餐飲集團上半年營收逾19億元，隨著餐飲市場在疫情趨緩下反轉復甦，第三季營收突破12.4億元，較去年同期6.2億元倍增、改寫歷史新高。其中「燒肉Smile」、「本格和牛」中秋連假訂位全滿，配合推出外帶燒肉組加持吸客，雙品牌營收年增達1.18倍。

合計築間餐飲集團前三季已新展30家店、總店數達127家，累計營收約31.75億元、年增達5成。展望後市，隨著時序步入秋涼冬寒的餐飲旺季，可望帶動火、烤商機，且政府宣布13日起入境改採「0+7」免居隔，集團看好可望大幅提升外出用餐意願。

對此，築間餐飲集團目標年底前再新展30家店，年底前預計再展店30家，除了中部地區外，尚有宜蘭、雙北、桃園、竹北、台南及高雄等地。其中，「築間幸福鍋物」品牌預計今年將開幕第100家門市，成為集團成長軌道中的重要引擎之一。

築間餐飲集團董事長林楷傑表示，集團前三季總營收較去年同期成長達5成，今年迄今已一舉新展30家店，目標年底前再新展30家以上門市，推升門市家數突破150家，集團全年營收目標達45億元。

築間餐飲集團目前員工達約2800人，今年預計將突破3000人。因應集團展店需求，集團同步規畫招募逾500人，包括店長、儲備幹部和基層服務人員。林楷傑並率先宣布，明年元旦起集團基本起薪調漲為「3.2萬元起」，店主管則調漲為「4.88萬元起」。

林楷傑指出，集團今年中晉升逾200人次、獎勵逾1600人次，年終晉升預估逾200人次，獎勵部分預計將逾1000人次，超越去年全年晉升300人次紀錄。員工福利部份，正職員工就職滿一年，生日都可獲得999純金金幣、員工旅遊、餐敘獎金等。