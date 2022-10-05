立法委員游毓蘭在臉書PO出警大回文，證實侯友宜博士報考資格合乎規定。民進黨新北市長參選人林佳龍今（5）日繼續追打，指侯友宜沒有相當於碩士論文的著作、博士論文取得資料有無違法及畢業時間兜不攏，這些部分目前都沒說明清楚。

林佳龍表示，侯市長是警察大學的特例，也涉及到特權，這部分侯市長也表達要接受檢視，可是我們目前看到的說明裡面，都沒有針對外界的質疑來清楚說明，包括學士直攻博士要有相當碩士的論文，這個論文不見了；另外他的博士論文資料的取得有爭議，甚至涉及違法；第三，他的畢業時間也兜不攏，一下講4年、一下講5年。

林佳龍說，我們當然了解，程序上一定是符合的，當時的時代為侯友宜開這扇門，後來又關掉，形成一個特例，但實質的內容及以上三點外界合理質疑的部分，希望警察大學也能夠提供給立法委員，一併來說明，讓這件事攤在陽光下，開誠布公加以檢視。