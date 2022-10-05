過去被封為「夜店王子」的庹宗康，2011年宣布「收山」和出生在關島的王菲雅（Kiki）結婚，兩人婚後育有兩個兒子，婚姻甜蜜，而對家人相當保護的庹宗康，最近在實境節目公開打電話給老婆報平安，兩人結婚11年依舊有如熱戀，被炎亞綸聽到狂虧：「不知道在吸什麼燒酒螺」。

外型帥氣的庹宗康過去緋聞不少，由於常在夜店「走跳」，甚至自己經營夜店，被封為夜店王子，2011年他浪子回頭，和遠距離交往3年的王菲雅步入禮堂，外界好奇他太太收服庹宗康的秘招，曾有媒體報導，當時兩人一個月見一次面，輪流當空中飛人，某次王菲雅在機場忍不住鬆口，坦言真的太累，才讓原本抱定此生不婚念頭的庹宗康大動搖。

炎亞綸虧庹宗康。（圖／翻攝自台視YouTube）

當時王菲雅表示，自己對這樣的生活感到疲累，對兩人遠距離戀愛已經失去信心，「最開心的是你來找我的前2天、因為你要來了。但最怕的也是你來找我的時候，因為你來了，就代表著你過兩天又要走了」，才讓庹宗康開始思考婚姻，兩人後來在關島舉行婚禮，並生下兩個兒子，庹宗康搖身變成好丈夫、好爸爸後也大改生活作息，每天最晚10點前就要回家，只怕沒有時間跟孩子相處。

庹宗康近日與炎亞綸、鬼鬼（吳映潔）、姚元浩參加節目《嗨！營業中》，第一集播出依舊維持熱度，收視率不錯，節目中庹宗康在車上趁空檔打電話給老婆，可見他對太太說：「我們晚一點才知道要到哪裡拍」，王菲雅回答知道了，最後兩人用「Love you」、「嗯嘛」結尾，讓炎亞綸忍不住笑說像在吃燒酒螺，對話超肉麻，庹宗康也大方回說：「對！我們有吸燒酒螺的習性」，難得展現浪子私下和太太恩愛一面。