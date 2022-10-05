1名女網友高中畢業後做「半套按摩」，意外與客人相識並結婚，婚後她沒有向婆家公開這段過往，但殊不知丈夫的堂哥卻認出她，還威脅要錢，甚至要她「用睡的抵」，她無奈只好一直借錢給對方，而丈夫不知道此事，堅持不同意公開她的過往，讓她崩潰喊「我最近快憋不住了…我真的好痛苦」。

該女網友在「爆料公社－匿名公社」發文，她學歷只有高職畢業，畢業後因為家中債務，選擇到半套按摩店工作，當初她的丈夫就是被同事帶來消費，她才會結識丈夫，進而相戀結婚，如今已生下2個孩子，未料丈夫的堂哥日前竟認出她，還威脅要將她的過往公開，她只要陸續給對方錢，金額已將近10萬。

該女網友擔心丈夫的堂哥會將她的過往公開，但對方卻說如果錢給的太少，可以「用睡的抵」，讓她怒炸，於是她只好向閨蜜借錢，她問丈夫能否直接公開就好，丈夫不知道堂哥的事，只說擔心她會被婆家看不起，讓她進退兩難，閨蜜也開始向她討錢，她直言「我最近快憋不住了…我真的好痛苦」。

其他網友留言「直接說出來會怎麼樣」、「最後為了面子，而背叛老公。那你的初衷不就很可笑」、「對話紀錄拿出來告他恐嚇取財啊，反正這種事遲早要爆出來的」、「一開始真的不能給他錢，以後只會變本加厲，既然妳老公選擇妳了，也知道你的行業，哪有什麼好怕的，就公開吧」、「下次直接偷偷錄影錄音，才能夠告成功」。