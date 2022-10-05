台灣第三大有線電視系統業者TBC與大豐有線電視，提出要將55頻道的TVBS更動到158、149頻道，並將55頻道替換為鏡電視新聞台。NCC主委陳耀祥稍早在立法院表示，今早委員會已經駁回TBC與大豐電的移頻申請，強調「NCC很少把新聞台移頻」。

授權金無共識，TBC與大豐電上月提出55頻道移頻申請，強調將TVBS移頻並非下架，該頻位歸屬第二新聞區塊，異動方式符合主管機關 未來實施之三位數編碼政策安排，且為保障消費者權益，申請將鏡電 視上架55頻道。

大豐電解釋，有線電視產業由大型MSO兼營頻道代理業務已久，TV BS新聞台委由中嘉旗下全球數位處理授權，大豐電從未與TVBS新聞台 直接洽談授權金，亦非針對特定頻道異動。大豐電與TBC也同時向TVBS喊話，呼籲TVBS直接與系統業者協商， 勿任由頻道代理商從中影響交易秩序，以共促產業正向發展。

台灣寬頻TBC則強調，係訴求授權費計算之合理性，如頻道內容在 Youtube同步直播恐影響系統業者權益等，但代理商怠於處理反映， 不斷拖延協商進度，並於今年5月竟發函全台各系統，貿然調漲所代 理頻道之價格，顯然視系統商之協商訴求為無物，影響互信。