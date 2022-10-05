歌壇天后蕭亞軒Elva在金曲獎宣告復出消息後，一舉一度再次受到大眾矚目，最近她出席2023年春夏巴黎時裝周看LV秀，被當地的粉絲目擊，因腳傷拄著拐杖到現場的畫面，直言盛裝出席的她，外貌似乎又有變化，尤其是鼻子看上去不大自然，但也有人緩頰，是當天的妝髮畫得較濃所致，引起網路的一片討論聲。

蕭亞軒7月出席金曲獎時，曾霸氣宣告復出：「Elva is back.」，不過外界的焦點全擺在突出的鷹勾鼻上，質疑曾動過手術，當時令「蕭亞軒的鼻子」的詞，一度成為網路的熱門關鍵字，事後她開直播推鼻子認證「是真的」，然而這次出席巴黎時裝周，仍有不少粉絲訝異，包括鼻子等臉部器官，狀似又有大變。

有人在網路分享，看見蕭亞軒出席時尚活動的心得，直言即使造型穿搭非常時髦前衛，然而留著中分飄逸捲髮的她，不僅下巴尖得過分明顯，同時濃厚煙燻妝下的高挺鼻樑，似乎有些不自然，該網友更說，蕭亞軒說話時的蘋果肌過僵，令她一時認不出是蕭亞軒，忍不住感嘆：「蕭亞軒變化真的有點大啊！」

蕭亞軒曾以推鼻子來證明是「純天然」。(圖/蕭亞軒 IG)

其實蕭亞軒曾對鼻子做出解釋，可見天后猛力推鼻子與下巴，推到鼻子都變形、鼻樑也被擠出皺紋，更以英文回嗆網友：「All nature babe.」(純天然寶貝)」，並要大家停止議論別人的外表，任何人都是美麗的，無論擁有什麼，我們的父母都是愛我們的，請樂於接受它吧。」，無奈整形疑雲仍然如影隨形。