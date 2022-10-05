民進黨立委羅美玲5日指出，為興建翔安機場，中國大陸抽砂船在金門沿海採砂，已嚴重影響金門生態與我國土安全。海巡署代理主任委員周美伍強調，金門禁限制水域從我領海往外算，不論中國大陸如何抽砂、填海，都不會影響海巡署執法，他們絕對堅守底線，不會退讓。未來機場開放，將在適當時機向國際發布正確訊息，讓中國大陸了解此舉不得影響金門鄉親權益以及台灣固有領域。

內政委員會5日邀請海洋委員會主任委員率同所屬列席報告業務概況並備質詢，羅美玲皆關切中國大陸抽砂船導致金門領土流失、環境生態受影響問題。

羅美玲指出，中國大陸近年為建造廈門翔安機場，抽砂船不斷在金門沿海附近大量採砂，據她了解，金門北山段崖因此出現部分崩塌。然而，中國大陸船隻卻因不在金門禁限制水域之內抽砂，而無法被海巡署驅離，形同台灣讓中國大陸合法抽砂，卻嚴重影響我國國土安全與生態環境。

周美伍也坦言，根據勘查結果，中國大陸抽砂船是在廈門出海口抽砂，而非在金門地區抽砂，卻連帶影響金門生態環境。不過，他強調，金門禁限制水域從我領海往外算，不論中國大陸如何抽砂、填海，都不會影響海巡署執法，他們絕對堅守底線，不會退讓。

此外，羅美玲說，廈門大嶝島2012年起開始填海造陸，到2020年時，距金門已不到6公里。她估算，翔安機場建造完畢後，與金門馬山觀測站距離恐怕僅5公里，擔憂大嶝島未來持續填海造陸，將侵犯我國土安全。

周美伍回應，海巡署仍舊按照既有禁限制水域規定，堅定執法，也從未放鬆，倘若大嶝島持續擴張跨越我禁限制水域，海巡署一定會提出抗議，他也相信未來國防部、海委會等單位都會作出相應作為，並在適當時機向國際發布正確訊息，讓中國大陸了解此舉不得影響金門鄉親權益以及台灣固有領域。