台北市長柯文哲昨與無黨籍台北市長參選人黃珊珊合體開直播，談及前防疫指揮官、民進黨參選人陳時中自評防疫作為85分、疫苗政策90分，柯文哲隨及擺出驚訝貌大喊「去死吧！」對此，黃珊珊5日受訪直言，中央在疫苗、快篩劑上的策略疏失，自己認為完全不合格。

柯文哲、黃珊珊昨接受網路節目直播，對於陳時中自評防疫分數85分、買疫苗分數90分，柯聽聞後秒答「去死吧！」，還說這就叫做自我感覺良好，還問現場人員有沒有病歷，並比出丟東西的動作，此舉有網友叫好，但也有人質疑是失言。

黃珊珊上午赴「走訪水源二三期—尋找黃珊珊分身記者會」後接受媒體聯訪，她表示，分數當然是別人來打，怎麼會是自己打，並重申自己在節目上說過，她認為中央防疫成績有80分，這是指整個國家，代表台灣防疫在全世界做得還不錯。

話鋒一轉，黃珊珊直言，但中央在疫苗、快篩劑等種種策略疏失和官員失職，就像網友說的，如果滿分是1000分，看看有沒有80分，「對我而言，我認為他的快篩劑、疫苗是完全不合格。」