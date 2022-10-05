美國疾病管制與預防中心（CDC）周二表示，截至10月1日當周，美國近13%正在傳播的新冠變種病毒為Omicron亞變種BA.4.6。

最新數據顯示，BA.4.6感染病例在過去幾周持續緩緩上升，於截至10月1日當周，BA.4.6亞變種占全美新冠病毒總確診數約12.8%，較截至9月24日當周的占比（11.9%）攀升。

而在囊括愛荷華、堪薩斯、密蘇里和內布拉斯加等4個州的地區裡，BA.4.6亞變種占總確診數甚至已逼近22%。

數據顯示，Omicron亞變種BA.5仍是美國最主要的感染源，病例占比達81.3%，而BA.4僅占病例1.1%。

美國已經展開新一輪新冠疫苖接種行動，採用輝瑞/BioNtech和莫德納（Moderna）為Omicron變種病毒量身訂製的加強劑，而這些新版疫苖對BA.4.6亞變種體可能也有效。

截至9月28日，美國有760萬人接種新版加強劑，占其12歲以上具接種資格人群（約2.155億人）僅3.5%。