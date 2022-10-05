警方查扣名車現金等證物。（洪靖宜攝）

警方強勢攻堅。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄警方追查有一詐騙機房藏身在大樹區，該集團成員平均年紀為23歲，他們疑以亂槍打鳥方式，打電話或傳簡訊隨機傳送借貸訊息，提供被害人借貸服務，只要還不出款項就會被毆打，甚至還印出討債單到住家附近沿街發放，或是要求交出帳戶，及向被害人買或租金融帳戶，作為詐欺集團使用，初步清查被害人超過20人以上。

高雄市政府警察局刑事警察大隊偵五隊13分隊員警接獲情資，有詐欺集團將機房設置在大樹區鄉間一間廠房中，成員平均僅為23歲的年輕男子，與刑事警察局偵查第八大隊偵三隊及仁武分局共組專案小組，見時機成熟，9月20日由特勤中隊員警強勢攻堅破門，全副武裝跑到2樓後，大喊：「趴下！」，將陸嫌等5人壓制。

現場可見一樓停滿多輛賓士、BMW、奧迪等名車不過皆為權利車，警方調查，該詐欺機房成員在5、6月期間以亂槍打鳥方式，打電話或傳簡訊隨機傳送借貸訊息，但只要還不出款項，就會被毆打，甚至成員還會印出被害人身分證，到住家附近沿街發放討債單，逼迫還錢，甚至還會要求交出帳戶，作為詐欺集團使用。

另外，集團成員也會以幫人美化金融信用名義，向被害人買或租，取得金融存摺後，再提供幕後詐欺集團作為人頭帳戶層轉使用，初步清查被害人超過20人以上，查扣5輛車、4只名錶、新臺幣91萬3400元、22支手機、3台點鈔機、本票及監視器等物。全案依涉嫌觸犯《刑法》詐欺罪、《組織犯罪條例》及《洗錢防制條例》等罪嫌將5人移送臺灣高雄地方檢察署偵辦，全聲押獲准。