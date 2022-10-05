據知情人士透露，利雅得（沙阿首都）、莫斯科和其他產油國準備在周三的石油輸出國組織（OPEC+）會議上宣布大幅減產，沙特阿拉伯準備在維也納舉行的重要會議上提高石油價格，這一舉措此恐將激怒美國並且幫助到俄羅斯。

據《金融時報》（Financial Times）5日報導，石油減產幅度還尚未確定，但沙特阿拉伯和俄羅斯正積極推動每天減產100萬至200萬桶石油或更多，可能會於接下來幾個月內，分階段實施減產。

Brent crude popped above $90/bbl and kept running. pic.twitter.com/YeDwCjRnnb — Rory Johnston (@Rory_Johnston) October 4, 2022

分析師稱，此舉可能會招致美國的反制措施，歐亞集團（Eurasia Group）分析師阿爾卡迪里 (Raad Alkadiri) 表示：「這已經不是過去的沙特阿拉伯，美國在能源問題上可能有點遲鈍或不願意承認這一點。」

「如果他們想要更高的油價….他們事實上已經明確表示他們將追求這一點，即使這會遭致美國反擊，OPEC+成員國和其他產油國的會議本週三將於維也納總部召開，部長們紛紛趕往奧地利首都參加，外界認為是多年來最重要的會議。」

俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）預計將出席，據悉他支持大幅減產，一位熟悉討論的人士表示，減產將來自現有產量，這樣的降價可能會對價格產生重大影響，今年夏天石油價格下跌，不過現在如果上漲的話，可能再次會影響拜登政府和民主黨下個月美國中期選舉的選情。

從歷史價格來看，目前石油價格仍處於高位，隨著大規模減產的可能性越來越高，國際基準布倫特原油（Brent Crude）本週二每桶價格已升至90美元以上，自週末以來上漲了7%。全球最大原油出口國沙特阿拉伯和全球最大原油消費國美國之間的緊張關係，就發生在烏俄戰爭所引發的全球能源戰爭不斷加劇之際。