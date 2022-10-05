現任職籃台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」隊長的梓梓（董梓甯），擁有天使臉孔與E級傲人身材，加上火辣的舞姿，使她人氣狂飆，IG吸引超過79萬人追蹤。而經常透過社群媒體與粉絲互動的她，近日也PO出積極排練的近況，沒想到網友一看到她火辣的穿搭又忍不住歪樓。

梓梓昨（4）日晚間發文表示「本週開始就是無止盡的練舞+排練，不是在舞蹈教室，就是去教室的路上，因為馬上球季開季了，今年也有全新舞蹈跟服裝，大家記得要來夢想家主場看全新的Formosa sexy」。照片中，只見梓梓穿著一件超短版上衣內搭黑色BRATOP，手摸著頭對著鏡子擺出性感的姿勢，而當她一抬手，飽滿的上圍曲線立刻炸出，纖細小蠻腰也一覽無遺，加上她致命的眼神，令不少網友看了直呼「喜馬拉雅山」、「被妳的眼神電，好正」、「正死我了」、「這組愛了」；其他網紅好友看到後也紛紛表示「哇捏 山東大饅頭」、「有夠好看欸」、「這眼妝好電」、「太辣了啦」吸引超過2.9萬人按讚。

事實上，梓梓除了是職籃啦啦隊隊員外，擁有精湛舞技的她私底下也擔任舞蹈老師，在9月28日教師節時她也曾感性發文，透露自己不知道不覺擔任老師的工作已經兩年，雖中間曾停課一段時間，仍十分想念見到學生的日子，也很開心Formosa Sexy的成員還會稱呼她為老師，讓她備感窩心。而當時梓梓也曬出自己穿著內衣及棉褲的性感辣照，同樣讓粉絲看了大噴鼻血，直呼「我也想要這種老師」。