疫情影響人民生活，新北市政府農業局推出從實體到線上的「美味農業得來速」、白天到晚上的「萬金杜鵑」與「北海潮與火」、從陸地到海洋「北海岸時尚藝術季」及從陸地到天空「淡水漁人碼頭煙火秀」，帶動地方夜經濟，3年來吸引超過1000萬人次造訪北海岸及東北角，帶動農村逾53億經濟效益。

新北市農業局長李玟5日在市政會議上以「北海夜金閃閃．光的夜經濟」為主題報告，他指出，新北市府以「先開通路再開農路」為基礎，打造多樣農漁產品牌，透過農業創生、農村再生及青農力計畫，開發多樣農產加工品，打造農漁產業鏈，推動全年經濟。

因應疫情期間消費模式改變，推出線上通路「美味農業得來速」，3年來累計銷售量達3.6億元，並以元宇宙概念打造虛擬魚市，融合傳統市場及電商優點，打造新商業模式，連同實體通路、智慧販賣機等通路，協助農產銷售。

李玟說，萬里、金山杜鵑花卉產銷班以生產杜鵑花苗為主，以往多用於工程美化造景，新北農業局為協助杜鵑產業發展，推出「萬金杜鵑」品牌，透過結合在地商家推出聯名商品，並與國際花藝設計師、青農共同布置產地花藝展，讓居民認同在地杜鵑花苗批發產業，進而變成足以代表萬金地區的地方意象；也在萬里瑪鋉溪畔搭配燈飾展出上百種杜鵑，讓杜鵑花之美從白天可以延續到晚上，將北海岸打造成夜遊新景點，創造4.1億夜經濟產值。

另外中角灣是北海岸最知名衝浪天堂，白天吸引大量民眾前來衝浪，以往大多在白天停留後就離開金山。農業局透過「北海潮與火」夜間光影藝術妝點北海岸，結合知名國際舞團火舞表演，傳遞金山特有「蹦火仔」捕魚文化，將遊客留到晚上，帶動周邊食宿商機，3年來吸引超過50萬人到訪。

而以萬里蟹聞名的石門富基漁港，為增加漁港空間多元利用，農業局與時尚業合作舉辦「北海岸時尚藝術季」，邀請學生設計師辦理畢業成果展，國內知名模特兒走秀展示漁港時尚，除了讓學生有個舞台實現夢想外，也改變民眾對漁港印象，逛漁港儼然成為時尚潮流，非產季期間也能帶來人潮，銷售額成長30％。

農業局也選在9、10月以吸睛的漁港煙火秀搭配水舞聲光表演，以光影在秋夜吸引大批人潮湧入，將人潮一路由夏季延續到中秋甚至到國慶連假，3年來吸引約825萬人到訪。

新北市長侯友宜表示，農業局3年來從「沒有」到「有」，推動夜經濟帶動地方產業發展，未來市府也持續以「友善環境、生態共好」核心理念，用具體行動帶給市民身心靈健康，打造健康城市。