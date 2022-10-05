隨著國際淨零碳排趨勢，環保署提出氣候變遷因應法草案，並在上個會期通過初審，但部分立委認為就算氣候法通過，現有人力恐怕難以執法，立委徐志榮詢問本會期目標為何？環保署署長張子敬坦言，除了氣候法，廢棄物清理法修法通過也增加人力需求，因此本會期除了預算、氣候法外，也希望通過「環境部組織法」增加人力。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環保署業務報告。

立委蘇巧慧表示，環保署人力遠遠恐不足以因應未來業務應對氣候法增加的人力；立委洪申翰則提及，營建廢棄物問題嚴重，除了廢清法外，資源回收再利用法也應一併修正，不能以沒有人力為由就不推動。

立委蔡壁如說，多年以來提出多個組織改造法案，但前面幾次多是納進山林水土等資源管理合併升格為「環資部」，但此次僅單獨升格為「環境部」，相較於過去的前瞻，現在反而趨於保守？

張子敬說，氣候法或廢清法通過勢必會增加業務，人力恐怕遠遠不足，至於如果要升格為環資源勢必要有更多整合，但如果再糾結，恐怕就沒有人力應對新興議題。