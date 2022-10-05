現代女孩當愛情來臨的時候，會大膽爭取，倒追男孩這件事對她們來說，不是什麼丟臉的事。但仍有些女孩觀念較傳統，談戀愛，應該是男生主動才對，這樣才會顯得自己有些價值，關於後者，《摘星工廠》運勢專欄指出獅子女、金牛女、巨蟹女即使喜歡對方，也不會去倒追，因為這對她們來說很沒面子。

獅子女

獅子女看重面子，她們特別看重自己的臉面，自尊心也是超強，在談戀愛這件事上，獅子女希望被追，而不是厚著臉皮去倒追，那多丟臉、多沒面子，所以她們不做這種事，即使喜歡對方也會苦苦等著。

金牛女

金牛女在感情表達的方式上，總是顯得被動，她們傳統的觀念非常強烈，如果沒有足夠的誘因，他們經常不動如山，就算再怎麼愛慕對方，也鼓不起勇氣倒追，因為這對她們來說是件丟臉的事。

巨蟹女

當愛情來臨的時候，巨蟹女會保持不露出任何表態，顯得矜持！他們的思想也比較保守，不太能接受女生倒追男生這樣的事，而是希望被人追，再加上他們需要一些相處和觀察期，才能知道是否是真心的，而不會看中意就會表現出來愛意。