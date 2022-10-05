台中市8旬朱姓老嫗4日欲至醫院看病，她獨自推著輪椅行經石岡豐勢路上，由於該路口為多時相大路口，朱婦行走相當吃力。東勢分局土牛派出所長陳盈延發現，擔心其發生危險，連忙上前協助老婦過馬路後，隨即駕車協助就醫。

81歲朱姓老婦因不想麻煩家人，昨日早上8時許，自己推著輪椅出門要前往東勢農民醫院看診，由於老婦年紀大且行動緩慢，行經石岡區豐勢路與和盛街多時相大路口時，執行交通疏導勤務的東勢分局土牛派出所長陳盈延發現老婦身影。

陳盈延上前關心，評估老婦要前往就醫路線，幾乎不是大路口就是連續上坡，擔心她於就醫途中發生意外，立即聯繫派出所員警駕車，協助將老婦平安送達東勢農民醫院。朱婦表示，所幸離家約200公尺就遇到熱心員警協助，十分感動並頻頻道謝。

東勢警分局呼籲，家中若有行動不便的長者，應多關心並注意其動向，若欲外出應有家人陪同，避免獨自外出發生意外或是交通事故。