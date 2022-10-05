負責亞太事務的美國助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）4日參加華盛頓智庫韓美研究所（ICAS）一場視訊討論回覆提問時指出，美國堅持台灣海峽兩岸的分歧必須通過和平方式解決，也不接受大陸意圖改變台灣海峽國際水域地位的任何做法。他強調美國國務卿布林肯最近在聯合國大會期間，與大陸外交部長王毅舉行的雙邊會談已充分表達美國對台議題的立場。

針對8月大陸因美國眾議院議長裴洛西訪台，而在台灣周邊海空域舉行實彈演習，並宣稱台灣海峽並非國際水域的做法，康達表示，美國的根本國家利益在於台海兩岸和平穩定的維護。他說美國的「一個中國」政策已實施超過40年，是基於《台灣關係法》、三個聯合公報及對台灣的「六項保證」，美國在「一中」政策下的做法沒有任何改變。

據VOA美國之音引述康達指出，在關於台灣海峽水域地位的問題上，美國政府立場尤其明確。「我們不接受大陸任何試圖改變那些水域地位的作為，也清楚表明，美國和美國軍隊將持續在國際法允許的地方飛行、航行與行動。」

他表示，那也是為什麼在北京因裴洛西訪問台北做出的不負責任、升級和挑釁反應後的幾天、幾星期，見到多次美國政府派遣美國軍艦通過台灣海峽。

康達強調，印太地區是美國外交政策優先聚焦所在，不僅因為該地區代表著巨大機會，也包括了要應對來自大陸日益增加的重大挑戰，直指大陸正結合經濟、外交、軍事及技術力量來挑戰以規則為基礎的國際秩序。

雖然中美兩國關係處於艱難時期，但康達說，美國仍尋求在一些議題與大陸合作，例如最近布林肯與毅的會面，他會以「富有成效」、「極其坦率」來形容，包括在台灣議題上。他說也談到兩國可以合作的領域，包括北韓核項目以及俄羅斯對烏克蘭發動的非法戰爭等議題。