環保署在台南市舉辦全國模範清潔隊員頒獎典禮，其中今年65歲任職於台南永康清潔隊即將退休的陳美慧阿嬤，靠著清潔隊的收入，一路單獨拉拔三位孫子讀到大學，今年他獲得此殊榮，並接受台南市長黃偉哲的表揚，讓她感動的說，「感謝環保局清潔隊讓有這份工作，讓我通好飼三個孫大漢」。

65歲的永康清潔隊員陳美慧靠清潔隊收入，獨自撫養3孫就讀大學，獲全國模範表揚，今年表揚大會由台南市主辦，黃偉哲市長也親自擔任頒獎人。(台南市政府提供)

來自全國各地102名模範清潔隊員，本月3日共同齊聚台南，參加環保署的年度表揚盛會。身為獲獎人之一，現年65歲任職於永康清潔隊的陳美慧女士，任職清潔隊員16年間，不分酷暑嚴寒都勤奮工作，一人獨自拉拔3個幼孫長大的感人事蹟，受到同事和上司肯定而獲模範殊榮。

不擅言詞但為人謙和的陳美慧阿嬤，得知自己獲獎且要同全國優秀的清潔隊一起接受市長表揚，直言自己會很緊張，因為從未參加過什麼場面。清潔工作對她而言，就是「齁市容卡清氣樣」、「整理齁卡好勢」。能得到模範的榮譽，她反覆地說「感謝環保局清潔隊讓有這份工作，讓我通好飼三個孫大漢」。

陳美慧在清潔隊期間，長官指派甚麼任務，她從沒推辭過。做廚餘回收時，讓她印象最深刻的，是掀起回收桶蓋所散發出的異味還有蠕動的蟲，但她仍照程序處理。後來轉換到街掃，夏天得耐著酷暑高溫，冬日要冒著刺骨寒風，還要留意身旁的車流，一做轉眼就是16年光陰。

再一年將齡屆退休的她，表示自己做並不是最資深的，遇過不少做30、40年的隊員，但大家都很珍惜這份工作。她特別感隊員間的互相幫助，班長、隊長和長官的關心。如今3位孫子已讀大學，可工讀轉錢，其中一位還保送大學，讓她備感欣慰。對過去最艱苦的那段時日，她不去多想，只願孫子平安健康。

作為今年主辦城市的東道主，並擔任頒獎人的黃偉哲市長感性地說，清潔人員是維護市容和環境衛生的無名英雄、城市的化妝師，不少人同時也肩負維持家計的重任。他很感謝清潔隊員辛苦的付出，也敬佩大家認真打拚的精神。

黃偉哲除逐一向全國的模範清潔人員頒獎道謝，亦回顧任內照顧基層清潔隊的措施，包含：清潔獎金從6千調到8千、投保車輛第三責任險、購置防護裝備、給發工作鞋；疫情期間，還向中央爭取疫苗優先施打、配發防疫物資。將來，他會繼續和環保局共同努力，增加清潔人員的福利、保障工作安全。

台南今年有6員榮獲全國模範清潔人員，分別為永康區陳美慧隊員、東區吳秀惠隊員、安南區周素真隊員、麻豆區林益豐隊員、將軍區黃筱琳隊員、新營區黃翠霞。台南市政府環保局表示，若沒有這些堅守崗位的清潔隊員，幫忙提升垃圾回收率3.78%、清淤、打理市容，台南難以得到2022首屆「亞太宜居永續城市獎」、台灣環境保護聯盟評比「2021年縣市永續環境施政評量」全國第一，還有媒體辦理「2022全國縣市施政滿意度調查」環保面的金獎肯定。