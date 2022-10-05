41歲的藝人納豆今年1月無預警中風送醫開刀，經治療後於5月出院返家繼續休養，近來則陸續公開露臉，但由於身體狀況尚未穩定，因此無法全面復出，這段時間女友依依一肩扛起經濟重擔，到處上通告、經營電商。如今納豆終於宣布正式復工，他將跟依依聯手成立品牌並且跟超商合作，拓展副業版圖。

依依跟納豆宣布自創品牌「依豆屋」賣起水餃，口味除了有高麗菜豬肉、港式牛肉餃以及高麗菜蝦餃外，其中最特別的還有加入薑黃成分的手工黃金餃，要讓大家吃得更健康，如今該品牌也已成功進軍超商上架。

納豆（左）與依依宣布發展新事業。（圖/納豆FB）

雖然以目前納豆的身體狀況來說，還需要更多復健與靜養，如今還無法復出主持，投資的澎湖民宿也因疫情影響曾傳出要出售，但向來很會賺錢的他，在依依輔助下開始經營副業，粉絲也都拭目以待，更喊話希望早日看到他回電視圈。

對此記者求證經紀人關於副業新品牌，經紀人則證實：「其實從豆哥生病之前就開始醞釀，籌備很久，但中間遇到豆哥生病一度停擺，我們等等會在今天(10/5)中午12點統一跟大家發布。」