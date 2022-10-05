DIGITIMES Research分析師簡琮訓依業者所處利基點觀察，指出自駕晶片商可分為四大陣營，各擁優勢。自駕晶片商供車廠開發軟體與演算法的開放程度，及晶片AI運算力為車廠選用的重點考量。現階段投入自主研發自駕晶片的車廠仍為小眾，雖自行開發可全然掌握開發方向，然面臨成本與法規等嚴苛挑戰。未來隨新興IC設計業者與車廠自主研發浪潮興起，自駕晶片市場將進入戰國時代。

自駕晶片為自動駕駛硬體核心，協同感測器運作，處理感測器產生的相關數據，進行決策與執行駕駛行為。越高自駕層級需更強大的AI運算力以因應複雜的駕駛環境。高強度運算力伴隨功耗提升，有效的晶片功耗管理對於有限電池容量的電動車而言相形重要。

簡琮訓分析師表示，自研自駕晶片的車廠未來面對運算平台中央化的演進，可進一步布局門檻較低的智慧座艙晶片，或是外購第三方晶片方案，然仍需考量晶片相容性等問題。當車用電子走向整車集中式架構，自駕晶片與智慧座艙晶片將整合為一中央運算平台，同時擁有兩種晶片產品線的業者，將有更大影響力主導車用核心晶片發展。