高力國際近期發布「2022年第三季商用不動產及土地投資調查」，今年有疫情、升息、通膨、戰爭等負面因素齊發，引發景氣衰退疑慮，投資市場籠罩陰霾，買方態度保守觀望，而今年以來中央銀行已升息2碼，重貼現率由歷史低點的1.125%升到目前的1.625%，再加上信用管制，全台土地買氣明顯受影響，前三季交易金額累積僅約1,430億元，約去年同期65%；商用不動產今年累計交易1,016億元，衝擊較小，已經確定連續四年可保持千億買氣的水準。

高力國際董事總經理劉學龍認為，各方經濟預測都開始示警，在加上升息循環下，將加重資金成本、拉高收益率要求、拉長決策期，預期不動產交易量勢必萎縮，土地交易將尤其明顯，以今年交易動能來看，很有可能今年土地交易將跌破2,000億元。但商用不動產的部分，他則較正面看待，他也建議，2022年起在全球通膨浪潮下，台灣實質利率轉負值，置產族的資金應做更有效利用，相較股市高風險及債市低收益，停泊收益型不動產仍相對穩健。而連番的升息，也使得壽險業的要求報酬率目前已提高到2.595%，也將影響交易速度、交易量與區域版塊；當然，精華區土地及商辦/廠辦等核心資產仍為首選，外縣市帶租約且收益率高的廠辦、廠房或物流中心，以及適合興建物流倉儲或資料中心的工業土地也成為選項之一。

高力國際研究部董事梁儀盈表示，第三季商用不動產購買動能轉弱，但幸有大宗交易挹注，單季成交額達290億元，其中廠辦158億元、廠房及倉儲95億元，兩者合計253億元，已占當季交易額的87%。累計前三季總成交額1,016億元，約為去年同期的91%，其中商辦以344億元居冠，廠辦297億元居第二位，廠房及倉儲210億元，梁儀盈認為雖然多數人對於經濟前景仍感到不確定，但保值抗跌型資產更成為在這樣市場氛圍不確定性下的投資選項，尤其從交易類型來看，除了自用廠房需求仍在之外，帶租約的商辦與廠辦也受到投資人青睞。

觀察今年前三季十大土地交易案，企業自用需求的不在少數，包括三筆航空城土地標售、一筆彰濱工業區、一筆竹北高鐵站區、一筆新竹湖口鄉工業土地等。以區域來看，航空城標售成果使得桃園市成為土地交易最熱絡區域，也反映出近幾年因台灣產業的回流，再加上桃園本身交通地利之便，使得桃園成為企業購置自用標的的選擇之一。