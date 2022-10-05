現代人講求吃得健康、養生，會將蔬果打成汁方便補充營養，營養師劉怡里表示，曾遇過一名病患，每天早上打葡萄蔬果汁，連續喝2個月，三酸甘油脂竟飆到200多，較正常值上限150，高出很多；劉怡里說，因為葡萄的糖濃度很高且容易吸收，長期食用不只造成肥胖，血糖也會快速飆升，還增加罹患糖尿病、胰臟癌的風險。

劉怡里近日於談話性節目《醫師好辣》指出，葡萄皮的花青素含量很高，具有營養價值，她曾遇過一名病患考量家中小孩、長輩不吃葡萄皮，因此每天早上都拿25顆葡萄和其他蔬果一起打成汁，連續喝2個月，三酸甘油脂竟飆破200mg/dl。

劉怡里表示，葡萄的糖濃度很高，每天喝25顆葡萄打成的果汁，且連續喝2個月，形同在吃葡萄糖，若剛好是糖尿病患或想要減肥的人，建議要減少葡萄的攝取量，因為葡萄糖很容易吸收，過量不只會造成肥胖、血糖快速飆高，也會增加罹患糖尿病、胰臟癌的風險。

劉怡里說，水果的水分愈高，相對糖的濃度就愈低，所以可以從水果的含水量推測糖的濃度高低。另外營養師宋明樺也說，葡萄經過加工後變成的葡萄乾，水分含量流失，使得葡萄乾的糖份濃縮得更高，才會覺得葡萄乾吃起來特別甜，不建議把果乾當作水果來吃。

健保署網站資料顯示，三酸甘油脂的來源是腸道吸收食物中的脂肪後，由肝臟合成；它是血脂肪的一種，又稱「中性脂肪」，是人體重要脂質之一。一般人三酸甘油脂正常值應在25至150mg/dl，最好控制在150mg/dl以下，三酸甘油脂一旦超過600 mg/dl就隨時有急性胰臟炎發作危險，要控制三酸甘油脂在正常範圍，除了控制食物攝取量之外，也須從減肥、運動著手。