繼續追殺！新竹市長候選人、立委高虹安博士論文遭爆抄襲資策會任職期間報告、赴美出差500多天拿公費寫論文攻讀學位，今天民進黨立委在立法院繼續追問經濟部與資策會如何處理？資策會今回應，經比對兩次，高的博士論文引用報告逾8成，沒做到引用出處，違反學術倫理。有侵犯著作權問題，後續先看與高協調結果，不成將採取法律途徑(提告)。

民進黨立委賴瑞隆今天在立院經濟委員會質詢，檢視資策會過去五年資料，每年最多有41.7億經費來自政府，決算收入74％來與政府或相關單位有關，詢問高虹安去美國拿公費出差兼攻讀博士有無報備？

資策會執行長卓政宏對此表示，這個案件高沒報備也沒說明，因過去沒有這種情形，資策會無此內部規範，但就職場倫理來說，這是有問題的。

他進一步表示，高的博碩士論文，資策會做過兩次比對，引用逾8成。而學術著作最重要是明示出處，這點高的論文沒做到，違反學術倫理。後續會主張資策會的著作權利，並尋求法律途徑。

不過卓政宏強調，要先看跟高的協調結果，有無和解方式，如無就會走法律(提告)。另外經濟部也已同意，可行文給新辛辛那堤大學要求說明高的博碩士論文，已請法務同仁進行準備，時間表未定，會儘快處理。

對於高虹安有無侵權，王美花則表示，相關研發成果歸法人、國家，這是資策會的智慧財產權，它要有一些規範，該會要做好自己管理。至於用公費出去讀博士沒報備問題，細節還要跟資策會確認。

賴瑞隆要求，相關制度要完備，畢竟用的是國家科專經費，不要流到私人使用上面，經濟部與資策會應該有一套清楚制度走。