邊境即將解封，許多人已迫不及待想出國，但機票、住宿、通膨等因素讓旅遊成本大漲，出國民眾口袋的得比以往更深。旅遊平台KKday表示，對於預算有限的小資族，出國可以再等等，秋冬的國旅有楓葉、櫻花季，還適合泡湯和戶外露營，因此從10月7日起，連續3個周五中午推出限量搶購活動，旅客有機會用1元搶到阿里山、司馬庫斯、太平山、杉林溪等1日遊行程。

賞楓不一定要出國，台灣從北到南也有很多賞楓好去處，KKday即日起推出秋冬熱門旅遊景點66折起的優惠，迎接賞楓旺季再加碼推出1元搶購活動，可用銅板價參加嘉義阿里山、新竹司馬庫斯、宜蘭太平山、南投杉林溪1日遊行程，每項商品限量10個名額，於活動日中午12點開搶。

KKday觀察，過去秋冬季因天氣較涼爽且適逢楓葉季、櫻花季，以溫泉泡湯、戶外露營、按摩票券、賞楓1日遊最受民眾青睞，即日起KKday推出秋冬旅遊限定景點66折起，針對秋季熱門賞楓路線包含嘉義阿里山、新竹司馬庫斯、宜蘭太平山、南投杉林溪等，再加碼10月7日、14日、21日中午12點推出搶購活動，可用1元銅板價購買指定1日遊行程。

夏日酷暑已結束，選擇親近大自然舒壓也是好選擇，KKday持續推出免搭帳輕鬆露營體驗，推薦苗栗熱門露營區「小日子露營區」、「黃金梯田露營地」、「桃樂絲免裝備風格露營」，入住即贈1泊2食，園區內還可欣賞到季節限定的杭菊或是遠眺夕陽及夜景，盡情享受大自然風情；想帶寵物一起旅遊則推薦「台東美山晴露營區」，提供寵物友善小木屋露營，可欣賞海景、遠眺三仙台。

泡湯是秋冬熱門活動之一，KKday獨家販售凱撒飯店旗下的精品酒店「阿樹國際旅店」，其中特色仰心湯屋90分鐘搭配雙人下午茶，專案價1888元起，同步推薦北部知名溫泉飯店，北投南豐天玥泉溫泉會館、日勝生加賀屋國際溫泉飯店、台北甲山林湯旅等，隨時都能享受高級度假感。