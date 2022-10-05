每年9至11月是新北山藥產季，為了行銷山藥，新北市農業局與福容大飯店合作，邀請知名主廚阿基師打造6道山藥養生特色料理，並與雄獅旅遊推出山藥輕旅行。（蔡雯如攝）

每年9至11月是新北山藥產季，為了行銷山藥，新北市農業局與福容大飯店合作，邀請知名主廚阿基師打造6道山藥養生特色料理，10月15日起為期1個月可在福容大飯店台北一館、淡水漁人碼頭店及福隆店等3間據點品嚐，並與雄獅旅遊推出山藥輕旅行，10月18日至27日帶領民眾到山藥產地親摘山藥，加碼到20梯次，全台北中南皆有接駁地點，還可獲得100元的山藥體驗券，可抵用山藥農場體驗費。

新北市長侯友宜表示，山藥是「新北健康三寶」，秋季正值產季，也是補充元氣的最佳選擇，東北角居民都靠山藥保持健康秘訣，由於新北山藥是「基隆原生種」，全台灣獨有，每年產量約600噸，福容大飯店就訂購1噸，日本人也相當喜歡，往年都被一掃而空，呼籲民眾要買要快，也可參與輕旅行，一齊振興國旅、支持在地農產。

福容大飯店廚藝總監鄭衍基（阿基師）說，新北山藥營養價值高，煎炒滷拌考樣樣難不倒，民眾不用有高超廚藝，也可輕鬆入菜，福容大飯店這次以中式及港式料理技法，10月15日至11月15日提供6種獨具風味的山藥料理，分別有川味香蒜山藥、炙燒糖漬山藥、山藥避風塘紅蟳、杏片山藥海鮮捲、福容山海發財鍋及山藥魚卵煎蛋，呈現山藥的美味。

瑞芳地區農會理事長林光明表示，北海岸夏季時大缺水，今年收成品質不像往年那麼好，山藥是奇貨可居，新北山藥口感Q糯綿細，膳食纖維和黏液質都能幫助消化，目前每斤價格可達190元，民眾挑選山藥時，可選擇顏色有光澤、外觀細緻的山藥，代表保水性較佳，若民眾要長時間燉湯，可選擇拇指山藥，Q勁綿細口感較其他山藥佳。

農業局長李玟表示，除了有飯店通路、山藥主題輕旅行，市府10月22日將在雙溪舉行產地展售會，方便民眾購買最新鮮的山藥，詳情可至新北市稼日蒔光臉書粉絲頁(https://reurl.cc/OqrkWr)查詢或上雄獅旅遊網站(https://reurl.cc/D3k5x6)搜尋，另外新北市農會真情食品館（https://www.ubox.org.tw/) 或瑞芳、平溪、三芝地區農會也可購買到山藥。