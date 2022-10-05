無黨籍桃園市長參選人鄭寶清5日與社會住宅推動聯盟辦理座談會，該聯盟提出多點意見，對此鄭寶清爽快允諾當選後會全力支持。鄭寶清競辦也以「鄭文燦的暗黑帝國如何成形？」為主題發新聞稿，抨擊市長鄭文燦在坊間流傳「鄭百億」的故事，公共工程恐有官商勾結的貪瀆弊端，對此市府新聞處長詹賀舜回應，市府面對工程缺失會盡力改善，呼籲參選人不要編故事，盼選舉回歸正軌。

鄭寶清競辦批評，鄭文燦任內興建完成的公共工程頻傳弊端，豆腐渣工程、爛尾樓工程逐一爆光，坊間還有「鄭百億」的故事到處流傳，出包的公共工程從工程設計、營造、工程管理、監造到驗收環節出了大紕漏，嚴重影響桃園市民的生命安全及納稅權益，這些公共工程弊端難道就沒有官商勾結的貪瀆問題嗎？鄭文燦的「暗黑帝國」共犯結構詐騙集團即將現形，八德羽球場天花板的崩塌事故就是天意，弊端逐漸浮現，應驗「夜路走多了，總會遇到鬼」的說法。

對此詹賀舜回應，市府的公共工程，從發包、設計、施工到品管，都遵循標準作業流程，也有重大建設會議管制各項工程進度，並協調工程介面等問題，市府面對工程缺失，態度都是「有缺失、就改善」，絕對會負起責任營造安全的生活環境。另也呼籲參選人，民眾要的是做實事，不是編故事，盼選舉盡快回歸正軌，拋棄走偏鋒的惡質手法。

社會住宅推動聯盟代表們於座談會中提出多點社宅意見，包括希望中央與地方同步新建社宅、用都市開發等方法增加社宅數量、無論中央或地方針對社宅的營運須有統一規則、抽籤制應改為輪候制，民眾才能對自己的人生規畫更為明確，且應效仿國外不管政黨輪替，社宅興建都應該要持續進行。

鄭寶清說，社會住宅推動聯盟的訴求都是小事，當選後一定會全力支持。鄭文燦做的公共工程很多結構性的問題，就是因為改為統包制，上游廠商壓榨下游廠商，這有很多例子，像是楊梅區公所基地上浮，市府的改善措施卻是把地下室停車場刪除，改灌水泥，作法相當荒謬。